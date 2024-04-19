دراسة: هذه هي “الساعة” الأكثر إرهاقا خلال اليوم

هبة بريس – وكالات

أشارت دراسة استقصائية حديثة أجريت على 2000 شخص بالغ إلى أن فترة الصباح هي أكثر الأوقات إرهاقًا في اليوم بالنسبة للكثيرين، ما يسلط الضوء على تحديات الموازنة بين العمل والأسرة والمسؤوليات الشخصية في الساعات الأولى.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل”، تعمقت الدراسة في تعقيدات الإجهاد الصباحي واقترحت حلولًا عملية لتخفيف الضغط.

ووفقًا للنتائج، اعترف 51% من المشاركين بأنهم يشعرون بالإرهاق منذ اللحظة التي يستيقظون فيها، ويعزون الكثير من هذا الضغط إلى متطلبات الاستعداد ليوم العمل وضمان استعداد الأطفال للمدرسة.

وتم تحديد متوسط وقت الذروة للتوتر الساعة الـ8:15 صباحًا، بالتزامن مع الانطلاق للوفاء بالالتزامات الصباحية.

وتؤدي الحوادث “غير المتوقعة” إلى تفاقم مستويات التوتر خلال هذه الفترة الحرجة، حيث أبلغ معظم البالغين عن فقدان ما متوسطه 20 دقيقة و 28 ثانية بسبب بعض الاضطرابات.

وتشمل الضغوطات الشائعة مفاتيح المنزل في غير مكانها، ومعضلات خزانة الملابس، والتحديات لإدارة عواطف الأطفال وروتينهم اليومي.