للمرة الأولى.. إقامة مسابقة لملكة جمال الذكاء الاصطناعي

2024-04-18 / 15:42
0

هبة بريس – وكالات

للمرة الأولى، يشهد العالم مسابقة لـ “ملكة جمال الذكاء الاصطناعي”.

وتتنافس في المسابقة، التي أطلقتها منصة بريطانية، عارضات أزياء مصممات بالكامل للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمتها 16 ألف جنيه إسترليني.

ويشرف على مسابقة “فانفوا ميس أل” Fanvue Miss AI برنامج الجوائز العالمية لمبدعي الذكاء الاصطناعي “وايكا” (WAICA) المخصص للاعتراف بإنجازات منشئي الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وبدأت المسابقة بقبول المشاركات اعتبارا من 14 أبريل الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 10 مايو المقبل.

وحددت قواعد المسابقة معايير اختيار ملكة جمال بناء على جمالها وتقنياتها ونفوذها على وسائل التواصل، واستخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي.

2024-04-18 / 15:42
0

مقالات ذات صلة

معركة قضائية بين جارين بسبب صياح ديك

2024-04-18 / 11:49

“تجشأ في وجهها”.. مصرية ترفع دعوى خلع ضد زوجها

2024-04-17 / 10:47

السعودية.. شاب يهدي عقدا ثمينا من ماركة شهيرة لناقته

2024-04-17 / 09:56

“خطأ الكتروني” يتسبب في طلاق زوجين ببريطانيا

2024-04-15 / 11:43

وفاة أكبر توأمين ملتصقين في العالم

2024-04-13 / 13:41

وفاة مصمم الأزياء الشهير الإيطالي روبيرتو كافالي

2024-04-13 / 12:00

وفاة أكبر معمر في العالم عن 114 عاما

2024-04-03 / 13:25

إعلان عن بيع باخرة بالمحكمة التجارية بأكادير

2024-04-01 / 12:41

ألمانيا تلغي تجريم تدخين الحشيش

2024-04-01 / 11:14

دراسة: البشر الأوائل هاجروا من أفريقيا إلى آسيا وأوروبا

2024-03-26 / 14:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى