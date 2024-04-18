للمرة الأولى.. إقامة مسابقة لملكة جمال الذكاء الاصطناعي

هبة بريس – وكالات

للمرة الأولى، يشهد العالم مسابقة لـ “ملكة جمال الذكاء الاصطناعي”.

وتتنافس في المسابقة، التي أطلقتها منصة بريطانية، عارضات أزياء مصممات بالكامل للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمتها 16 ألف جنيه إسترليني.

ويشرف على مسابقة “فانفوا ميس أل” Fanvue Miss AI برنامج الجوائز العالمية لمبدعي الذكاء الاصطناعي “وايكا” (WAICA) المخصص للاعتراف بإنجازات منشئي الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وبدأت المسابقة بقبول المشاركات اعتبارا من 14 أبريل الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 10 مايو المقبل.

وحددت قواعد المسابقة معايير اختيار ملكة جمال بناء على جمالها وتقنياتها ونفوذها على وسائل التواصل، واستخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي.