السعودية.. شاب يهدي عقدا ثمينا من ماركة شهيرة لناقته

هبة بريس – وكالات

انتشرت على مواقع التواصل الاجاماعي في السعودية، صورا تظهر شابا اشترى عقدا ثمينا من ماركة عالمية شهيرة وأهداه لناقته، ما أثار جدلا كبيرا.

ووثقت الصور التي التقطها الشاب ونشرتها حسابات وصفحات عدة على مواقع التواصل، احتفاءه بناقته دون أن يوضح إن كانت الهدية ترتبط بمناسبة.

وأظهرت الصور المالك والناقة والهدية الثمينة في غلافها، قبل وضعها حول رقبة الناقة، في حين أن هويته لم تكشف، فيما أشارت حسابات إخبارية عديدة إلى أنه من مدينة الخُبر في شرق المملكة.