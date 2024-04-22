مدينة أوروبية تعتزم منع “الآيس كريم” و”البيتزا” بعد 12 ليلا

2024-04-22 / 16:47
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هبة بريس – وكالات

تنوي بلدية ميلانو الايطالية منع تناول الآيس الكريم إضافة إلى بيع منتجات أخرى بعد الساعة 12 ليلاً.

أما السبب فيعود إلى الضوضاء التي يبثها الساهرون بعد منتصف الليل في شوارع المدينة، التي تنبض حياة صباحاً ومساءً.

وستحظر القواعد الجديدة التي وضعتها بلدية المدينة بيع المشروبات والأطعمة الجاهزة، بما في ذلك البيتزا والآيس كريم والمشروبات، في 12 منطقة من أكثر مناطق ميلانو حيوية.

وفي السياق، كتب ماركو جرانيلي، نائب رئيس البلدية، والمسؤول عن الأمن، في تدوينة على فيسبوك، مبرارا القرارات الجديدة: ” نسعى لتحقيق التوازن بين النشاط الاجتماعي والترفيه، والسلام والصحة للسكان، والنشاط الاقتصادي الحر للتجار ورجال الأعمال”.

فيما أكد جوزيبي سالا، عمدة المدينة، للصحافيين الشهر الماضي أن “شريحة كبيرة من السكان تشكو من الضوضاء المفرطة”.

2024-04-22 / 16:47
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