بلجيكا ..إطلاق نار فى بروكسل يخلف قــ..ــتيلين

2024-03-24 / 18:03
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قتل شخصان بالرصاص في مدينة بروكسل اليوم الأحد، وذلك في حادثين منفصلين وسط تزايد الجرائم المرتبطة بتهريب المخدرات، وفقا لمصادر في الشرطة البلجيكية .

وقال متحدث باسم شرطة بروكسل دون الإفصاح عن هويته – حسبما ذكرت قناة “فرانس 24” الإخبارية اليوم الأحد- إنه سمع دوي الطلقات الأولى، التي أدت إلى مقتل شخص في بلدية “لايكن” شمال العاصمة البلجيكية .. مضيفا أنه بعد مرور ساعات قليلة، وقع إطلاق نار جديد في أحد الأحياء القريبة من المركز، حيث عثر على شخص مصاب بجروح خطيرة.

وأكد متحدث آخر باسم الشرطة البلجيكية لم يفصح عن هويته أن الشخص المصاب نقل إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك متأثرا بجروحه.

2024-03-24 / 18:03
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