النجمة كاميرون دياز تستقبل مولودها الثاني في عمر 51 سنة

2024-03-24 / 11:39
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أعلنت الممثلة الأميركية الشهيرة، كاميرون دياز، السبت، استقبال مولودها الثاني وهي في عمر الـ 51 عاما.

وكشفت نجمة هوليوود عن ولادة ابنها، كاردينال مادن، من زوجها عازف الغيتار، بينجي مادن (45 عاما)، وذلك في منشور مشترك بينهما على تطبيق إنستغرام.

وكتب الثنائي: “متحمسون للإعلان عن ولادة ابننا كاردينال مادن. نحن سعداء جدا بوجوده معنا. لن ننشر أي صور من أجل سلامة الطفل وخصوصيته، لكنه لطيف حقًا”.

وتزوج الثنائي في حفل كبير بمنزلهما في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، بعد مواعدة استمرت 8 أشهر، واستقبلا طفلتهما الأولى راديكس في ديسمبر 2019.

2024-03-24 / 11:39
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