مسلسل بين القصور.. ثنائي “وردة” و”كاطورز” يلقى إعجاب المتابعين

يواصل مسلسل “بين القصور” الذي يعرض على قناة “ام بي سي5” خلال شهر رمضان، حصد إعجاب المتابعين.

وعرفت الحلقات الأخيرة، ظهور علاقة حب جديدة بين الثنائي فرح الفاسي “وردة” وأنس بسبوسي “كاطورز”.

ولقيت المشاهد التي جمعت الثنائي، تفاعلا وإشادة كبيرتين من قبل المشاهدين، الذين أكدوا أن النجمين نجحا في تجسيد شخصيتهما بالمسلسل وأضافا لمسة خاصة خلال الحلقات الأخيرة.

هذا ويشار الى أن العمل الرمضاني، يعرف مشاركة ثلة من الفنانين الكبار في مقدمتهم وحش الشاشة محمد خيي، والسعدية لديب، وهدى الريحاني، وعزيز الحطاب وفرح الفاسي وندى هداوي.

وتدور أحداث المسلسل، حول حي شعبي في مدينة الدار البيضاء “بين القصور” أنجب عددا من الكفاءات والأسماء التي برزت في مجالات متعددة، قبل أن يتنكروا لمسقط رأسهم ويتركون الحي مرتعا للمجرمين وتجار المخدرات.