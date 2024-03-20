ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطالبون بمسعى أمريكي “جريء” لإقامة دولة فلسطينية

هبة بريس _ وكالات

دعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الأربعاء، إدارة الرئيس جو بايدن لاتخاذ خطوة “جريئة” نحو إقامة دولة فلسطينية، وذلك في موقف متشدد جديد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي الرسالة الموجهة لبايدن بعد أيام على إحداث زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أرفع سياسي أميركي يهودي منتخب في الولايات المتحدة والمدافع عن إسرائيل، صدمة بخطاب انتقد فيه إدارة نتنياهو للحرب في غزة، داعيا لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال 19 سِناتورا ديموقراطيا يتقدمهم توم كاربر، حليف بايدن ومن ولاية ديلاوير مسقط رأس الرئيس، في الرسالة إن أزمة الشرق الأوسط “بلغت نقطة انعطاف” تتطلب قيادة أمريكية تتجاوز “تسهيل” محادثات إسرائيلية فلسطينية.

أضافوا “لذا نطلب من إدارة بايدن أن تضع على الفور إطارا عاما جريئا يحدد الخطوات اللازمة” لإقامة دولة فلسطينية على كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، على ما جاء في الرسالة.

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