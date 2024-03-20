مداهمة منزل رئيسة برلمان جنوب أفريقيا للتحقيق في قضية فساد‎

هبة بريس - وكالات

داهم محققون منزل نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، رئيسة “الجمعية الوطنية” في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، في إطار تحقيق بقضية فساد، وفق ما أفاد مكتب الادعاء العام والبرلمان، ما دفع بالمعارضة إلى المطالبة باستقالتها.

وتأتي هذه المداهمة قبل نحو شهرين من الانتخابات العامة ومع تفاقم المشاكل التي تواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في ظل تراجع أرقامه في الاستطلاعات وتهم الكسب غير المشروع وسوء الإدارة التي تلاحق كبار مسؤوليه.

وقالت هيئة الادعاء الوطنية إن فريق تحقيق رفيع المستوى نفّذ “عملية تفتيش” في مقر إقامة نوسيفيوي مابيسا نكاكولا بمنزل راق في إحدى ضواحي جوهانسبرغ الشرقية، وفق “فرانس برس”.

وأشار البرلمان في بيان إلى أن “العملية مرتبطة بتحقيق في مزاعم فساد خلال فترة تولي مابيسا نكاكولا وزارة الدفاع، مضيفاً أن “رئيسة البرلمان تتمسك بثبات بقناعتها القوية بالبراءة، وتؤكد من جديد أنه ليس لديها ما تخفيه”.

وذكر أنها “رحبت بالمحققين في منزلها، وتعاونت بشكل كامل خلال عملية التفتيش المكثّفة التي استمرت أكثر من خمس ساعات”، مبيناً أن “مابيسا نكاكولا منزعجة بشدة من الاتهامات الموجهة إليها”.

وتأتي المداهمة في أعقاب تقارير إعلامية محلية اتهمت مابيسا نكاكولا عضو حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بطلب رشى بقيمة 2,3 مليون راند (121 ألف دولار) من مقاول عسكري سابق.

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