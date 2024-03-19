سياسي فرنسي: على أفراد الجيش عدم الامتثال لأوامر ماكرون

هبة بريس _ وكالات

أكد رئيس حزب “الوطنيون” الفرنسي فلوريان فيليبو أنه يجب على العسكريين الفرنسيين رفض الانصياع لأمر ماكرون بالذهاب إلى أوكرانيا للقتال، مشيرا إلى أن ذلك ممكن أن يسبب “حمام دم” لفرنسا.

وكتب فيليبو في حسابه على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء: “يا لها من وحشية.. ألفي جندي فرنسي يتجهون إلى أوكرانيا؟! يجب على الجيش الفرنسي أن يرفض أيا كان الثمن تنفيذ هذا الأمر، لأنه قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وحمام دم لبلدنا”.

كما دعا مرة أخرى إلى دعم الجيش الفرنسي الذي يعارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وفي وقت سابق، قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، إن فرنسا تجهز وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيبلغ عدد أفرادها في المرحلة الأولى نحو ألفي عسكري. وفي الوقت نفسه، يقول قصر الإليزيه إن عدد الفرنسيين الذين قتلوا في أوكرانيا “تجاوز بالفعل عتبة ذات تأثير نفسي”، وأن نشر مثل هذه البيانات يمكن أن يدفع المواطنين للاحتجاج.

وذكرت صحيفة لوموند أن فرنسا قلقة من “ضعف” الجيش الأوكراني، وتدرس خيار إرسال قوات عسكرية لأوكرانيا، لكنها تخشى من التصعيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس تشعر بالقلق بسبب ضعف القوات الأوكرانية، وقد سبق وناقشت السلطات الفرنسية في عام 2023 بسرية تامة مسألة إرسال قوات لأوكرانيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp