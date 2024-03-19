"صافع" ماكرون يستأنف الحكم الذي صدر بحقه
الرئيس إيمانويل ماكرون

سياسي فرنسي: على أفراد الجيش عدم الامتثال لأوامر ماكرون

2024-03-19 / 18:01
0
هبة بريس _ وكالات

أكد رئيس حزب “الوطنيون” الفرنسي فلوريان فيليبو أنه يجب على العسكريين الفرنسيين رفض الانصياع لأمر ماكرون بالذهاب إلى أوكرانيا للقتال، مشيرا إلى أن ذلك ممكن أن يسبب “حمام دم” لفرنسا.

وكتب فيليبو في حسابه على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء: “يا لها من وحشية.. ألفي جندي فرنسي يتجهون إلى أوكرانيا؟! يجب على الجيش الفرنسي أن يرفض أيا كان الثمن تنفيذ هذا الأمر، لأنه قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وحمام دم لبلدنا”.

كما دعا مرة أخرى إلى دعم الجيش الفرنسي الذي يعارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وفي وقت سابق، قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، إن فرنسا تجهز وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيبلغ عدد أفرادها في المرحلة الأولى نحو ألفي عسكري. وفي الوقت نفسه، يقول قصر الإليزيه إن عدد الفرنسيين الذين قتلوا في أوكرانيا “تجاوز بالفعل عتبة ذات تأثير نفسي”، وأن نشر مثل هذه البيانات يمكن أن يدفع المواطنين للاحتجاج.

وذكرت صحيفة لوموند أن فرنسا قلقة من “ضعف” الجيش الأوكراني، وتدرس خيار إرسال قوات عسكرية لأوكرانيا، لكنها تخشى من التصعيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس تشعر بالقلق بسبب ضعف القوات الأوكرانية، وقد سبق وناقشت السلطات الفرنسية في عام 2023 بسرية تامة مسألة إرسال قوات لأوكرانيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة عن التجويع بغزة وقد يرقى إلى جريمة حرب

الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة عن التجويع بغزة وقد يرقى…

2024-03-19 / 17:36
Photo of في الهند.. خلاف بين زوجين على “طبق بيض” ينتهي بجريمة

في الهند.. خلاف بين زوجين على “طبق بيض” ينتهي…

2024-03-19 / 13:16
Photo of إسبانيا.. 6 قتل.ى بينهم شرطيان إثر اصطدام شاحنة بحاجز أمني

إسبانيا.. 6 قتل.ى بينهم شرطيان إثر اصطدام شاحنة بحاجز…

2024-03-19 / 11:05
Photo of أمريكا.. مصلّون يتعرضون للاعتداء خلال صلاة التراويح داخل مركز إسلامي

أمريكا.. مصلّون يتعرضون للاعتداء خلال صلاة التراويح داخل مركز…

2024-03-19 / 09:34
Photo of إيطاليا.. تُهم الإعتداء على سجناء تجرّ مسؤولين أمنيين إلى السجن

إيطاليا.. تُهم الإعتداء على سجناء تجرّ مسؤولين أمنيين إلى…

2024-03-19 / 00:08
Photo of مجلس العموم الكندي يصوت على اقتراح يدعم إقامة دولة فلسطينية.

مجلس العموم الكندي يصوت على اقتراح يدعم إقامة دولة…

2024-03-18 / 23:36
Photo of اليونيسف”: مقتل أكثر من 13 ألف طفل في غزة

اليونيسف”: مقتل أكثر من 13 ألف طفل في غزة

2024-03-18 / 17:49
Photo of القسام: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية قرب مستشفى الشفاء

القسام: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية قرب مستشفى…

2024-03-18 / 17:25
Photo of 5 دول عربية في صدارة مؤشر “الأكثر بؤسا” بالعالم

5 دول عربية في صدارة مؤشر “الأكثر بؤسا” بالعالم

2024-03-18 / 16:47
Photo of جوزيب بوريل: غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة

جوزيب بوريل: غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة

2024-03-18 / 16:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق