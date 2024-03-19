في الهند.. خلاف بين زوجين على “طبق بيض” ينتهي بجريمة

2024-03-19 / 13:16
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هبة بريس - وكالات

تسبب خلاف على وجبة طعام بين زوج وزوجته في الهند إلى مقتل الأخيرة على يد زوجها.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أقدم الزوج على قتل زوجته بعد رفضها طهو طبق من البيض بالكاري، قبل أن يتخلص من جثتها في مكان معزول.

وعثر أهالي إحدى القرى على جثة المرأة، التي تدعى أنجالي وتبلغ 32 عاما، ملقاة داخل عقار تحت الإنشاء.

وإثر ذلك، وضعت الشرطة الزوج كمشتبه به رئيسي، وتبين لاحقا أنه هارب.

وبعد مطاردة، تمكنت الشرطة من القبض على ياداف لالان (35 عاما)، حيث تمت مواجهته بقتل زوجته.

وأقرّ لالان بقتله زوجته بعد أن رفضت تحضير طبق البيض بالكاري الذي طلبه، لافتا إلى أنه كان في حينها ثملا وفي حالة غضب شديدة.

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