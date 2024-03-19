إيطاليا.. تُهم الإعتداء على سجناء تجرّ مسؤولين أمنيين إلى السجن

عبد اللطيف الباز- هبة بريس

أمر المدعي العام للجمهورية بأذن من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فودجا جنوب إيطاليا بإيداع عشرة من عناصر الشرطة تسببت في الاعتداء على سجناء ، وتم إيداعهم السجن، على خلفية تكييف القضية وتحديد التهم الموجهة إليه.

وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوى أن التهم التي أودع على إثرها عناصر الشرطة السجن تتمثل في الاعتداء، وجنحة استعمال الضغط والمناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة واستغلال النفود والشطط في استعمال السلطة القضائية.

ووفق المصادر ذاتها أن توقيف العناصر الأمنية جاء على خلفية تداول مقطع “فيديو” مسرب على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر الانتهاكات المروعة بحقّ السجناء، الذين يعرضون المحتجزين للتعذيب وغيره من سوء المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

يشار إلى أن، المحكمة، على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم.

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