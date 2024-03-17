فاس.. أحياء ببنسودة في ظلام دامس منذ أسبوع والجهات المسؤولة خارج التغطية

هبة بريس - فاس

هبة بريس _ فاس

تعيـش أحياء ساكنة الحي الجديد ببنسودة بمقاطعة زواغة ، في ظلام دامس، منذ أسبوع كامل.

وحسب إفادة فاعل جمعوي بالحي المذكور، فإن مصالح الإنارة بالجماعة المذكورة تحمل المسؤولية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التي لم تكلف نفسها عناء إصلاح وصيانة أعطاب أعمدة الإنارة العمومية الليلية، بالأماكن المذكورة .

ووفق ذات المتحدث، فإن هذه الأحياء أصبحت مرتعا لعدد من المنحرفين والمتشردين بحيث يمارسون فيه سلوكيات إجرامية وإنحرافية، ويتعاطون كل أشكال وأنواع المخدرات والخمور تحت جنح الظلام، مما يقلق راحة الساكنة ويثير مخاوفهم على إذية أبنائهم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp