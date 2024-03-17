طنجة..”القاتل الصامت” يخنق أنفاس سيدة أندونيسية

2024-03-17 / 16:42
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت سيدة تحمل الجنسية الاندونيسية مصرعها اليوم الأحد ، اختناقا جراء استنشاقها غاز أوحادي أوكسيد الكاربون داخل شقة سكنية تتواجد بمجمع قواسم ( منطقة مسنانة) بمدينة طنجة .

وقالت مصادر إن قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي استقبل اليوم الأحد، أربع سيدات من جنسية إندونيسية في حالة حرجة إثر تعرضهن للاختنق نتيجة تسرب أوحادي أوكسيد الكاربون حيث لفظت واحدة منهم انفاسها الأخيرة مباشرة بعد حصولها الى المستشفى.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بها.

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