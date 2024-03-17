صفرو.. قت..يلان وجرحى في حادثة سير مميتة بجماعة سيدي اخيار

هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة يوم أمس السبت، في حادثة سير مروعة وقعت بمنعرجات منطقة سيدي خيار التابعة للنفوذ الترابي لإقليم صفرو .

وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصدر ” هبة بريس ” أن الاصطدام نجم بين سيارة نفعية من نوع 207، كانت تحمل عددا من الخرفان، وشاحنة من الحجم الكبير ” رموك ” قادمة من الاتجاه المعاكس، حيث توفي شخصان من ركاب السيارة النفعية وأصيب ثلاثة آخرون كانوا على متنها بجروح متفاوتة الخطورة إضافة لسائق الشاحنة.

و فور علمهم بالحادث حلت على الفورعناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي البهاليل، والسلطة المحلية والوقاية المدنية، إلى عين المكان للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في الموضوع، حيث جرى نقل جثتي الهالكين صوب مستودع الأموات بالغساني بفاس لعرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة ، فيما تم نقل باقي الجرحى إلى المركز الاستشفائي محمد الخامس بصفرو لتلقي العلاجات الضرورية .

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