في أمريكا.. نقلوا جث.ة صديقهم الى البنك لسحب أمواله

هبة بريس - وكالات

أقدم أصدقاء شخص متوفي على نقل جثته الى بنك لسحب أمواله، حسبما أفادت الشرطة الأمريكية.

وذكرت المعلومات أن لورين بي. فيرالو (55 عاماً) وكارين كاسبوهم (63 عاماً)، أخذا جثة الرجل إلى المصرف بمساعدة شخص ثالث غير معروف، عبر وضعه في المقعد الأمامي حتى يمكن لموظفي المصرف رؤيته، حيث سحبوا مبلغا غير معلن من حسابه الخاص.

وسبق لزملاء السكن أن سحبوا أموالاً من حساب الرجل وبحضوره وموافقته، وفقاً لما نقله تقرير موقع “أن بي سي نيوز” الإلكتروني الأمريكي، حيث استخدم المشتبه بهم نافذة الصراف الآلي في المصرف.

وتم فضح الجريمة المزعومة عندما قام المشتبه بهما بتسليم الجثة إلى مركز طبي بعد سحب المال ومغادرة المكان بسرعة، من دون تقديم معلومات لموظفي المستشفى حول جثة الرجل.

واتصل أحدهما في وقت لاحق بالمرفق الصحي مقدماً قليلاً من المعلومات حول المتوفي وتم التعرف على الجثة باسم دوغلاس لايمان (80 عاماً)، وقالت الشرطة إن المشتبه بهما ظهرا أمام المحكمة، وتم تحديد كفالة أحدهما بـ5000$ والثاني ينتظر محاكمات إضافية.

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