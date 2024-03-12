صفرو.. “مجمر” ينهي حياة شاب

2024-03-12 / 09:40
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ع محياوي _ هبة بريس

توفي شاب من مواليد 1988، مساء أمس الاثنين 11 مارس الجاري، نتيجة استنشاقه لغاز سام على مستوى حي السلاوي بصفرو.

وقالت مصادر إن المعني بالأمر عثرت عليه عائلته عند عودتها للمنزل بعد أن كانت مسافرة جثة هامدة داخل غرفة إثر استنشاقه لكمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة تقليدية ( مجمر) تشتغل بالفحم.

وقد حلت مختلف الأجهزة إلى عين المكان للقيام بالمتعين وفتح تحقيق بأوامر من النيابة العانة المختصة، فيما تم نقل جثة الهالك بواسطة سيارة إسعاف تابعة لعناصر الوقاية المدنية صوب مستودع الأموات لعرضها على التشريح الطبي .

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