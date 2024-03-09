القصر الكبير..مـ..ـصرع عامل نظافة انهار عليه سور ترابي بالمدينة القديمة

هبة بريس - مكتب طنجة

توفي عامل نظافة بالقصر الكبير اليوم السبت، اثر سقوط سور جراء قوة الأمطار والريحة التي تشهدها المدينة والمنطقة.

وقالت مصادر محلية، إن الضحية كان يزاول عمله بشكل عادي بالقرب من أحد الأفرنة التقليدية المتواجدة بالمدينة القديمة بالقصر الكبير حيث سقط عليه جزء من سوء تعرض للتصدع .

وقد تم انتشال عامل النظافة من تحت الأنقاض ليتم نقله صوب المستشفى حيث لفظ هناك أنفاسه الأخيرة .

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