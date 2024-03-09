وفاة مؤلف السلسلة الكرتونية “دراغون بول”

هبة بريس - وكالات

أعلنت دار النشر اليابانية شويشا، أمس الجمعة، وفاة أكيرا تورياما مؤلف قصص المانغا اليابانية المصورة، المعروف بمؤلفات شهيرة، مثل: دراغون بول، ودكتور سلامب، عن عمر ناهز 68 عامًا متأثرًا بورم دموي حادٍ تحت الجافية، في الأول من مارس.

ووفق وكالة “فرانس برس” عُرف أكيرا تورياما المولود، العام 1955، في ناغويا (وسط اليابان) بمانغا “دراغون بول” التي ألفها العام 1984 وتروي حياة ومغامرات معجزة الفنون القتالية سون جوكو منذ طفولته. واقتبسها تورياما بتصرّف من رواية القرن السادس عشر الصينية “الرحلة إلى الغرب”.

وبيعت من قصص المانغا هذه أكثر من 260 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع “مانغازنكان” المتخصص، واقتُبست منها أعمال تلفزيونية وسينمائية عدة وألعاب فيديو، وصدرت تتمات لها، من بينها “دراعون بول زي” Dragon Ball Z و”دراغون بول سوبر” Dragon Ball Super.

وألّف تورياما أيضًا سلاسل مانغا أخرى من بينها “دكتور سلامب”، التي نُشرت، بين عامي 1980 و1984، في مجلة “شونين جمب” الأسبوعية، وتدور أحداثها حول إنسان آلي على شكل فتاة صغيرة تتمتع بقوة هائلة أنشأها عالِم.

ونال فنان المانغا الجائزة الخاصة في مهرجان “أنغوليم” الدولي الأربعين للشرائط المصوّرة، العام 2013، عن مجمل أعماله.

وابتكر تورياما أيضًا شخصيات لعدد من ألعاب الفيديو على غرار سلسلة “دراغون كويست” Dragon Quest أو “كرونو تريغر” Chrono Trigger في تسعينات القرن العشرين.

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