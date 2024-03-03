بعد عودتهم من زفاف…حادثة سير تخلف ضحايا ببرشيد

2024-03-03 / 21:34
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محمد منفلوطي_هبــة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير خطيرة عرفتها الطريق الرابطة بين لغنميين ومدينة برشيد اليوم الأحد، خلفت من خلال حصيلة أولية، أربع وفيات، فيما أصيب الباقي بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا اتباعا إلى المستشفيات، فيما تم ايداع الجثت مستودع الأموات بسطات.

في تفاصيل الواقعة الأليمة، فإن أفراد عائلات كانوا على متن سيارة بيكوب في طريق العودة من حفل زفاف، قبل أن تنقلب الأخيرة بهم في منعرج خطير، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

الحادث المروع خلف حالة من الاستنفار القصوى بين صفوف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، فيما تجندت عناصر الوقاية المدنية للاشراف على إجلاء الضحايا، والمحققون باشروا مجريات التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة الأليمة.

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