طقس الأحد.. أجواء ممطرة مصحوبة بتساقطات ثلجية

2024-03-03 / 08:58
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع محلي، خلال الصباح والليل، وذلك بكل من مرتفعات الأطلس والمناطق الغربية المجاورة لها، والريف، الهضاب الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب أن تكون الأجواء ممطرة بمناطق الغرب، والشاوية، ودكالة، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف، وشمال المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، والأطلس المتوسط، إلى جانب تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، مع تساقطات ثلجية خفيفة بالريف.

وسيلاحظ، أيضا، نزول أمطار أخرى ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة بمنطقة طنجة، اللوكوس و عبدة، مع بعض الأمطار الخفيفة محليا بالشمال- الغربي لأقاليمنا الجنوبية.

وسي سجل تناثر للغبار بالمناطق الصحراوية وشرق البلاد، وهبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بكل من السواحل الوسطى، الجنوب، الساحل المتوسطي و المناطق الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين (ناقص 2) و3 درجات و درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بمناطق سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، وكذا بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 04 و10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وسيصبح تدريجيا قويا إلى جد قوي الهيجان، خلال الصباح، ما بين الدار البيضاء و سيدي إيفني، وسيكون قوي الهيجان بباقي السواحل.

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