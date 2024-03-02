بسبب “النشرة الإنذارية”.. “الأطوروت” تحذر السائقين

2024-03-02 / 15:08
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هبة بريس

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم السبت، مستعملي الطريق السيار تازة-وجدة بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل، وذلك عقب صدور نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار.

وأوضح بلاغ للشركة أنه “عقب النشرة الإنذارية من المستوى البرتقالي الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، معلنة هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار، في عدد من أقاليم المملكة، وذلك غدا الأحد ابتداء من منتصف الليل، إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، توصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار تازة-وجدة بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل”.

ولطلب أي معلومة عن حركة السير أو مساعدة على الطريق السيار، ذكرت الشركة مستعملي الطريق السيار بالاتصال بمركز النداء 5050 وبالاطلاع على التطبيق (ADM Trafic).

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى أنها معبأة وفق نظام اليقظة الشاملة رفقة شركائها المتدخلين على الشبكة.

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