نشرة إنذارية: هبات رياح قوية مع تطاير للغبار بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هبوب رياح قوية مع تطاير محلي للغبار غدا الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يتوقع هبوب رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار، غدا الأحد 3 مارس، منذ منتصف الليل إلى غاية العاشرة مساء من نفس اليوم، بكل من فكيك، جرادة، الناظور، تاوريرت، كرسيف، بولمان، وتازة.

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