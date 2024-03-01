بحصيلة 504 كيس …حملة للتبرع بالدم بجهة الشرق

2024-03-01 / 21:56
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هبة بريس _ وجدة

في إطار حملة التبرع الدم التي نظمت ما بين 27 و29 فبراير 2024 بساحة روما بوجدة، بمبادرة من جمعية المتبرعين بالدم بجهة الشرق، تم جمع ما مجموعه 504 كيس دم.

وتهدف هذه العملية، التي نظمت بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة، إلى تعزيز مخزون الدم على مستوى عاصمة الشرق، وتشجيع المتبرعين المحتملين على التوجه إلى مصلحة تحاقن الدم.
للإشارة تشكو جل المراكز الجهوية لتحاقن الدم، من خصاص حاد في مخزونها الاحتياطي من هذه المادة الحيوية، التي تتوقف عليها حياة أكثر من مريض، ويأتي على رأس هذه المراكز الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، طنجة، ووجدة، بسبب احتضانها للعديد من المراكز الاستشفائية والمصحات الخاصة.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن المدن الكبرى لم تعد قادرة على تلبية حاجياتها اليومية من الدم، حيث يتوفر المغرب على 18 مركزا جهويا لتحاقن الدم، و24 بنكا للدم، و36 مخزَنا للدم، علما أن عملية التبرع بالدم تكون في المراكز وبنوك الدم والوحدات المتنقلة، بينما تكون مخازن الدم داخل المستشفيات الوطنية.

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