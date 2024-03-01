رئيسة منتدى ..لسنا إزاء تعديل شمولي لمدونة الأسرة

2024-03-01 / 18:53
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هبة بريس _ الرباط

قالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إننا لسنا إزاء تعديل شمولي لمدونة الأسرة، مضيفة أننا أمام تعديلات ستهم الجوانب القضائية والمسطرية التي أبانت عن وجود إشكاليات في تطبيق المدونة.

وأوضحت قروري في مداخلة لها خلال ندوة “مدونة الأسرة المغربية: الحصيلة و الآفاق. التي نظمتها منظمة التجديد الطلابي أن هذه التعديلات فرضتها إشكالات واختلالات حقيقية كشفت عنها الممارسة بعد التطبيق الفعلي لمدونة الأسرة.

ومن جهة أخرى، شددت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، على أنه لا يمكن حل مشاكل الأسرة بمدونة الأسرة وإنما هناك إشكالات حلها يكمن في سياسات عمومية، مستشهدة بزواج القاصرات الذي يتم في غالب الأحيان بسبب الفقر والهشاشة، مشيرة إلى أن مسؤولية الدولة يتجسد في سن سياسات عمومية لخفض الهشاشة.

ودعت في هذا الصدد، إلى تدقيق مسطرة تزويج الفتيات دون سن الأهلية ضروري، ولكن بحسبها المنع سيسقطنا في إشكالات مرتبطة بثبوت النسب والتوثيق إلى غيرها من المشاكل.

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‫7 تعليقات

  1. ستكون تعديلات تهم الجوانب القضائية والمسطرية التي أبانت عن وجود إشكاليات في تطبيق المدونة

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  2. التعديلات فرضتها إشكالات واختلالات حقيقية كشفت عنها الممارسة بعد التطبيق الفعلي لمدونة الأسرة

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