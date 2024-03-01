“البرتكول المرجعي للتربية الدامجة”…محور لقاء تواصلي لأكاديمية التعليم لجهة فاس مكناس

هبة بريس - الرباط

في إطار تنزيل الاطار الاجرائي2023/2024 لمضامين خارطة الطريق 2022/2026 خاصة ماتعلق بالبرنامج المهيكل رقم 13 ارساء شبكة المدارس، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لقاء تواصليا تعبويا حول البروتوكول الجهوي المرجعي للتربية الدامجة.

افتتح أشغال هذا اللقاء مدير الاكاديمية فؤاد الرواضي بمداخلة تأطيرية أبرز فيها أهمية العمل ببنود و مضامين البرتوكول المرجعي في تسريع وتيرة تنزيل أهداف البرنامج رقم 13 و كدا النتائج المفتاح المتعلقة بهذا البرنامج.

وقد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس على الأهمية القصوى التي سيلعبها هذا البروتوكول المرجعي في توحيد وتنسيق جهود مختلف القطاعات القطاعات الحكومية والجمعيات الشريكة للارتقاء بالخدمات التربوية والصحية والعلاجية للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة.

وشارك في أشغال هذا اللقاء كل من المنسق الجهوي للتعاون الوطني بفاس و مدير المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين لجهة فاس مكناس و المديرة الاقليمية بتاونات والمديرين الاقليميين بالجهة و ممثلة المندوبية الجهوية للصحة و رؤساء الأقسام و المصالح بالأكاديمية و المديريات الإقليمية وخبراء في التربية الدامجة و أعضاء الفريق الجهوي للتربية الدامجة و المفتشون المكلفين بالتربية الدامجة بالمديريات الاقليمية ومديرات و مديري المؤسسات التعليمية الدامجة والمشرفين و المشرفات على قاعات الموارد بالجهة إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع الشريكة.

وقد تضمنت أشغال هذا اليوم التواصلي التعبوي مداخلات وعروض متكاملة حول حصيلة المؤشرات التربوية الدامجة وكبسولات في الموضوع من تقديم الفريق الجهوي للتربية الدامجة اضافة إلى عرض مفصل حول مسار و آليات تنزيل البروتوكول المرجعي للتربية الدامجة بمديرية تطوان سابقا من تقديم ممثل جمعية أثيل.

كما تم تقديم مدخلة حول مشروع Robot autisme والذي يهدف لتوسيع مجال الروبوتات وانفتاحه على مختلف المتمدرسات و المتمدرسين بالجهة بما في ذلك التلاميذ في وضعية إعاقة التوحد.

كما عرف اللقاء تنظيم وشات تفاعلية همت بالأساس، بلورة المشروع البيداغوجي الفردي للمتعلم في وضعية إعاقة وفق بنود البروتوكول المرجعي للتربية الدامجة، وتيسير الولوج للتعلمات و أنشطة الحياة المدرسية وفق البروتوكول الجهوي للتربية الدامجة، إضافة آليات تكييف أنشطة المراقبة و الامتحانات الاشهادية وفق البروتوكول المرجعي للتربية الدامجة.

وقد عبرت العديد من الفعاليات المدنية التي حضرت اللقاء على أهمية إعداد هذه الوثيقة الهامة وفق نفس تشاركي يسهم في تعبئة مختلف الفاعلين بدء من التشخيص إلى توقيع البروتوكول الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار متغيرات جهة فاس مكناس التي تعرف نسيجا جمعويا نشيطا في المجال وتقدما ملموسا في إرساء البرنامج الوطني للتربية الدامجة جهويا.

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