طنجة.. توقيف شخص بحوزته 28 كلغ من “الشيرا ” بمحطة القطار

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت عناصر فرقة مكافحة الشغب، التابعة لولاية أمن طنجة مساء أمس الأربعاء، شخص بحوزته حوالي 28 كلغ من الشيرا بمحطة القطار.

وقالت مصادر مطلعة ، إن المعني بالأمر (40 سنة)، كان ينوي التوجه إلى مدينة مكناس ، حيث أخضع لعملية تفتيش أسفرت عن العثور بحوزته على 27 كلغ و700 غراما من الشيرا ومسحوق الكيف.

وقد تم نقل الموقوف إلى مصلحة المداومة بولاية أمن طنجة قصد التحقيق معه .

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