طنجة.. توقيف شخص بحوزته 28 كلغ من “الشيرا ” بمحطة القطار
هبة بريس - مكتب طنجة
أوقفت عناصر فرقة مكافحة الشغب، التابعة لولاية أمن طنجة مساء أمس الأربعاء، شخص بحوزته حوالي 28 كلغ من الشيرا بمحطة القطار.
وقالت مصادر مطلعة ، إن المعني بالأمر (40 سنة)، كان ينوي التوجه إلى مدينة مكناس ، حيث أخضع لعملية تفتيش أسفرت عن العثور بحوزته على 27 كلغ و700 غراما من الشيرا ومسحوق الكيف.
وقد تم نقل الموقوف إلى مصلحة المداومة بولاية أمن طنجة قصد التحقيق معه .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp