“شرر كبي أتاي”.. “ما تقيش ولدي” تندد بالتحريض على اغتصاب القاصرات

2024-03-01 / 11:21
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هبة بريس - الرباط

أفادت منظمة “ماتقيش ولدي” أنها اطلعت على محتوى فيديوهات عديدة، تخص مجموعة من الأغاني الخادشة للحياء، و منها ما تتضمن مقاطع يدعو أصحابها لاستغلال القاصرات جنسيا و اغتصابهن، بجملة صريحة مباشرة و واضحة.

وذكرت المنظمة في بلاغ لها “أنه في الوقت الذي يسعى المجتمع المدني و الحقوقي و كافة المجتمع المغربي لجمع الشتات الذي تخلفه آفة البيدوفيليا و يضمد جراح معاناة الضحايا و يعالج المآسي الناتجة عنها، و يكافح من أجل محاربة ظاهرة إغتصاب الأطفال و القاصرين، و في ظل إمكانية وصول الأطفال إلى فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر هذه الأغاني بدون مراعاة أصحابها لأخلاقيات الفن و الموسيقى و أهدافه، و يستعملونها لتمرير رسائل مباشرة خطيرة كالتحريض على الإستغلال الجنسي للقاصرات و اغتصابهن، و الأخطر أنه يتم الإستماع لها و تنشر بكل بساطة!” .

و” إذ تسلط الضوء على ما تتضمنه هذه الأغاني”، تضيف المنظمة في بلاغها، فإنها ستقوم بجميع الاجراءات القانونية اللازمة من أجل متابعة كل من يقوم بالتحريض على استغلال الأطفال و الدعوة لإغتصاب القاصرات عبر الأغاني”، مؤكدة ” أن بعض الجمل ما هي إلا انعكاس لممارسات تطبق على أرض الواقع” .

و دعت المنظمة ” كل غيور على أطفال المغرب أن يقوم بالإبلاغ عن محتويات أي فيديو أو أغنية تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمس الطفولة أو تحرض على استغلال الأطفال و القاصرين”، تحت شعار “لا للتحريض على الإستغلال الجنسي للأطفال و القاصرين..” .

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