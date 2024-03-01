رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية لسنة 2024

هبة بريس

انطلقت، اليوم الجمعة، عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024، التي تنتهي يوم 29 أبريل المقبل.

وتقوم مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على صعيد مجموع التراب الوطني بطبع إشعارات الإحصاء وتسليمها إلى أصحابها قصد قيامهم بملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من اليوم وإلى غاية انتهاء العملية.

وكانت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية قد عقدت، مؤخرا بالرباط، اجتماعا خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2024.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار الإعداد لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024، في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية شهر شتنبر 2024.

وقامت اللجنة المركزية، خلال هذا الاجتماع، بتحديد المعايير اللازمة لاستخراج العدد المطلوب من أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية التي أعدتها وزارة الداخلية.

وفي ضوء أشغال اللجنة المركزية، ستباشر عملية حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم وتبويبها بحسب العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي.

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