ترويج الكوكايين و”غاز مخدر” يجر 3 أشخاص للاعتقال بالرباط

2024-03-01 / 09:19
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، يومي الأربعاء واليوم الخميس 28و 29 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها أمس الأربعاء بمدينة تمارة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 25 جرعة من مخدر الكوكايين معدة للترويج.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، تم تحديد هوية المشتبه فيه الثالث وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تقود عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودع يستغله بنفس المدينة إلى حجز 7440 علبة من مختلف السعات من غاز “NITROUS OXIDE” الذي يستعمل في التخدير، علاوة على كمية من مادة “المعسل” المهرب.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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