طقس الجمعة.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا شيئا ما خلال الصباح والليل بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقه المجاورة، مع تكون صقيع محلي أو جليد.
ومن المرتقب أيضا تكون كتل ضبابية بالريف والغرب والسهول الوسطى وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.
وسيلاحظ تناثر غبار داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي والأطلس الصغير، وكذا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا، وما بين 10 و18 درجة بسوس وأقصى الجنوب-الشرقي والسواحل الجنوبية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 04 و10 درجات بباقي المناطق.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.
وسيكون البحر قليل إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المحمدية وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الحمد لله على كل هاته التساقطات المطرية الأخيرة..
انتعاش لحقينة السدود والأبار والفرشات المائية..
بالماء تحيا الحياة وبدونه تموت جميع الكائنات..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم زدنا ولا تنقصنا ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.
رغم التساقطات المطرية الأخيرة فالمغرب لازال يعاني من ظاهرة الجفاف وقلة المياه نرجوا من الله عزوجل نزول المطر ليخفف شيئا ما من معاناة الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى.
انخفاض درجة الحرارة ستؤثر على المزروعات الفلاحية يآرب أسقي الغيث نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.
ربما حالة الطقس خلال هذه اليومين سيكون مضطربا يجب على السائقين الحيطة والحذر وعدم السرعة.
يجب على السائقين الذين يذهبون في الصباح الباكر إلى عملهم يجب الحيطة والحذر الطريق لأنها تكون فيها الانزلاقات وذالك (الجريحة) ، نتمنى السلامة للجميع.
يجب على السائقين الذين يذهبون في الصباح الباكر إلى عملهم يجب الحيطة والحذر الطريق لأنها تكون فيها الانزلاقات وذالك (الجريحة) ، نتمنى السلامة للجميع.