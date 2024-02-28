جامعي: “البام” يستهزئ بعقول المغاربة ويستغل الاختلاف الفقهي لضرب الحراك الديني المجتمعي

هبة بريس _ الرباط

اعتبر الأ ستاذ الجامعي رشيد بن كيران، أن السؤال الذي وضعته برلمانية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، حول ما أسمته بالحد من الفوضى في الفتوى، إنما تُقدم عبره مثالا حيا أن حزبها يتفنن في الاستهزاء بعقول المغاربة، ويستغل اختلافا في جزئية فقهية يوجد في معظم الدول الإسلامية لضرب الحراك الديني المجتمعي المناهض للفكر الحداثي.

واسترسل بن كيران في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، كما أن البرلمانية وحزبها يريدون استغلال هذا الاختلاف المشار إليه بغية “ضرب العلماء والدعاة العاملين الذين لهم حضور قوي في المجتمع والمدافعين عن قضايا الشعب المغربي ومن بينها مدونة الأسرة”.

ونبه الأستاذ الجامعي إلى أن هذا الحزب يستغل نقاشا فقهيا والتفاعل الواسع الذي ترتب عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلق بالنقاش حول المسح على الخفين أو التقاشر، للحجر على قضايا الدين، وتكميم أفواه أهل العلم الشرعي، وإقصائهم من المدافعة المطلوبة منهم ضد شطحات الحداثة اللادينية.

وشدد بن كيران أن هذا الحزب ليس أهلا للنقاش في هذا الموضوع، لأنه حزب يفتي بأن الأمة المغربية أو الدولة المغربية لا يحق لها شرعا ولا قانونا أن تتدخل في العلاقات الجنسية غير الشرعية خارج إطار الزواج، يعني الزنا. وبدهي أن من أفتى بذلك لن يهمه أمر “مسح التقاشير” أثناء الوضوء، فالفتوى بإباحة الزنا يُذهب بالدين كله وليس فقط الوضوء أو المسح على التقاشير !!؟؟

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