طنجة.. إصابة عاملين بجروح خطيرة في سقوط رافعة بورش بناء

2024-02-27 / 15:34
0
هبة بريس - مكتب طنجة

أصيب عاملان بحروم متفاوتة الخطورة، اليوم الثلاثاء 27 فبراير ، إثر سقوط رافعة بناء بورش قرب القصر البلدي ( مقر الجماعة) بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” فقد تسبب سقوط الرافعة الضخمة في إصابة عاملين بجروح متفاوتة الخطورة محدثة خسائر مادية كبيرة بعد إصابة سيارات كانت مركونة قرب ورش البناء.

وحضرت الى عين المكان سيارة الإسعاف التي قامت بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تازة.. قت.لى وجرحى إثر انقلاب سيارة نفعية

تازة.. قت.لى وجرحى إثر انقلاب سيارة نفعية

2024-02-26 / 13:53
Photo of سلا الجديدة.. حادثة سير تنهي حياة مشجع للجيش الملكي

سلا الجديدة.. حادثة سير تنهي حياة مشجع للجيش الملكي

2024-02-26 / 10:53
Photo of بسبب نقص الأوكسجين ..مصرع شخص داخل بئر عميقة بشفشاون

بسبب نقص الأوكسجين ..مصرع شخص داخل بئر عميقة بشفشاون

2024-02-24 / 18:16
Photo of مصرع شخص إثر حريق شب بمحل بمارينا طنجة

مصرع شخص إثر حريق شب بمحل بمارينا طنجة

2024-02-24 / 15:27
Photo of الحسيمة..”القاتل الصامت” ينهي حياة شابة ويدخل زوجها المستشفى

الحسيمة..”القاتل الصامت” ينهي حياة شابة ويدخل زوجها المستشفى

2024-02-23 / 17:51
Photo of مكناس.. وفاة جنديين في ظروف غامضة

مكناس.. وفاة جنديين في ظروف غامضة

2024-02-21 / 16:28
Photo of خريبكة : فرار سائق سيارة تسبب في حادث سير مميت ومطالب بتكثيف الأبحاث

خريبكة : فرار سائق سيارة تسبب في حادث سير…

2024-02-21 / 00:31
Photo of حوادث السير تحصد 25 قت_يلا خلال اسبوع

حوادث السير تحصد 25 قت_يلا خلال اسبوع

2024-02-20 / 18:34
Photo of جرسيف .. حادثة سير مروعة تخلف قتي.ل وجريحين

جرسيف .. حادثة سير مروعة تخلف قتي.ل وجريحين

2024-02-20 / 17:08
Photo of جث.ة شخص داخل منزله تستنفر درك الحسيمة

جث.ة شخص داخل منزله تستنفر درك الحسيمة

2024-02-20 / 15:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق