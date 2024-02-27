طنجة.. إصابة عاملين بجروح خطيرة في سقوط رافعة بورش بناء

هبة بريس - مكتب طنجة

أصيب عاملان بحروم متفاوتة الخطورة، اليوم الثلاثاء 27 فبراير ، إثر سقوط رافعة بناء بورش قرب القصر البلدي ( مقر الجماعة) بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” فقد تسبب سقوط الرافعة الضخمة في إصابة عاملين بجروح متفاوتة الخطورة محدثة خسائر مادية كبيرة بعد إصابة سيارات كانت مركونة قرب ورش البناء.

وحضرت الى عين المكان سيارة الإسعاف التي قامت بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية .

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