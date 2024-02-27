فاس.. تأجيل النظر في محاكمة أمنيين اختلسوا مداخيل المخالفات

2024-02-27 / 12:50
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ع محياوي _ هبة بريس

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس المكلفة بالبث في جرائم الأموال، اليوم الثلاثاء، الملف الذي يتابع فيه 3 رجال أمن تورطوا في الاستيلاء على أموال مكتب المخالفات بولاية أمن فاس.

وقررت هيئة الحكم تأجيل الملف إلى غاية 12 مارس من الشهر المقبل، من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع على الملف، وكذا استدعاء المديرية العامة للأمن الوطني لتعيين ممثل لها.

ويتابع المتهمون الثلاثة بصك اتهام يتضمن اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتزييف طابع لإحدى السلطات العامة واستعماله.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك بعد رصد لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، اختلالات في عمليات تدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس

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