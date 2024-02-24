بسبب نقص الأوكسجين ..مصرع شخص داخل بئر عميقة بشفشاون

2024-02-24 / 18:16
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهد مدشر أوفاس بجماعة بني أرزين إقليم شفشاون،أمس الجمعة واقعة مصرع عامل نتيجة اختناقه بقاع بئر كان يتفقده للشروع في تشطيبه بحسب ما أفادت به مصادر محلية .

وقالت المصادر ذاتها إن الضحية في الستينات من العمر ينحدر من إقليم الراشيدية كان يعمل في مجال حفر وتشطيب الآبار بالمنطقة ، حيث لقي حتفه نتيجة نقص الأكسجين بقعر البئر العميقة، في وقت لم تتمكن محاولات المسعفين الأولية من إنقاذ حياته ليلفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه نحو المركز الصحي بجماعة بني رزين.

وقد تم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى الإقليمي شفشاون، لمباشرة البحث تحت إشراف النيابة العامة.

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