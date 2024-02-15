طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نزول أمطار متفرقة فوق كل من مناطق طنجة، واللوكوس، وشمال الغرب والريف.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية كذلك فوق كل من السهول الممتدة شمال أسفي، والأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير، وغرب الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا فوق كل من المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، مع تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق جنوب المملكة، والسواحل الوسطى، وذلك خلال الصباح، فضلا عن تناثر غبار محلي بكل من شرق وجنوب شرق البلاد.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من مناطق طنجة، والريف، والواجهة المتوسطية، وشرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات والجنوب الشرقي، وما بين 09 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، وما بين 14 و18 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، مرتفعة نسبيا بشرق الأقاليم الصحراوية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا شمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طانطان.

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