الدكتور “عفيف” يؤكد على ضرورة محاربة سرطان عنق الرحم عبر عملية التلقيح

أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف على ضرورة تعبئة كل الجهود والإمكانيات وتوظيف كل القدرات المتوفرة من أجل مواجهة مرض سرطان عنق الرحم الذي يحتل المركز الثالث ضمن قائمة السرطانات الأكثر إصابة للنساء بعد سرطاني الثدي والغدة الدرقية.

وشدد رئيس جمعية أنفوفاك المغرب على أن هذا المرض الفتاك له كلفة جد ثقيلة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وهو ما يفرض تعزيز سبل الوقاية منه، مشيدا في هذا الإطار بإدراج اللقاح المضاد للمرض ضمن البرنامج الوطني للتلقيح.

وأوضح الدكتور عفيف، خلال كلمة له خلال ندوة افتراضية جرى تنظيمها مساء السبت 27 أبريل بمناسبة تخليد جمعية أنفوفاك لفعاليات الأسبوع العالمي للتلقيح، إلى جانب كل من الجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعية المغربية لطب الأطفال والجمعية المغربية للأمراض التعفنية لدى الأطفال والتطعيم والجمعية الملكية المغربية لطب النساء والتوليد والجمعية المغربية للأم والطفل بشراكة مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمرصد الوطني لحقوق الطفل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن اللقاح المتوفر اليوم مجانا والذي يتوفر على فعالية كبيرة ومأمونية أكدتها الدراسات العلمية هو موجه للطفلات اللواتي تبلغ أعمارهن 11 سنة، اللواتي تكفيهن جرعة واحدة للحصول على المناعة الضرورية.

وأبرز المتحدث أن عملية التلقيح قد تنطلق بأعداد معدودة لكنها يمكن أن تتطور مع مرور الأيام بالتواصل الهادف والواضح وباعتماد حملات تحسيس وتوعية تجيب عن كل الأسئلة وتوضح كل غموض قد يتعلق باللقاح أو بالمرض نفسه، مشيرا إلى أن حملة التلقيح ضد سرطان عنق الرحم قد انطلقت في فرنسا نموذجا ببعض التباين، لكنها اليوم بلغت نسبة 70 في المائة من الأشخاص المعنيين بالتلقيح.

وفي مداخلة للدكتور محمد بنعزوز، أكد المسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن سرطان عنق الرحم يمثل نسبة 8.1 في المائة من مجموع السرطانات التي تصيب النساء، موضحا بأنه يتم تسجيل 9.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، وبأن هذا المرض الذي يحدق بأكثر من 15 مليون مغربية اللواتي يبلغ سنهن 15 سنة فما فوق، يتسبب وبكل أسف في وفاة أكثر من ألفي مريضة كل سنة، وذلك بمعدل 50 في المائة من مجموع الإصابات المسجلة.

وأبرز المتحدث في العرض الذي قدّمه بأن اللجنة الوطنية التقنية والعلمية الاستشارية للتلقيح قد اعتمدت في اجتماعها في 12 أكتوبر 2023 إعطاء جرعة واحدة للطفلات الموجّه إليهن هذا اللقاح عوض جرعتين في المراكز الصحية الأولية، مشددا على أن هذا التلقيح يعتبر خطوة وقائية جد مهمة، مضيفا في نفس الوقت بأن الدراسات العلمية تشير إلى أنه يوفر الحماية والمناعة لمدة تتجاوز 15 سنة، وفقا للأبحاث التي تم القيام بها في هذا الصدد، وبأنه يجل مواصلة التحسيس مع كافة الشركاء والمتدخلين بأهمية الموضوع.