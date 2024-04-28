حدان: الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة استقطبت أزيد من مليون زائر

أفاد كمال حدان المندوب بالنيابة للمعرض الدولي للفلاحة (سيام) اليوم الأحد بمكناس، بأن الدورة 16 لهذا الملتقى استقطبت أكثر من مليون زائر.

وقال حدان، في تصريح صحفي في ختام فعاليات هذا المعرض “استقطب (سيام ) أكثر من مليون زائر إلى غاية ظهر اليوم، مما يؤكد دوره كمنصة أساسية للفلاحة على المستوى الدولي والقاري”.

وأشاد بكون هذا المعرض، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شكل حدثا استثنائيا، يبرز تميز وديناميكية القطاع الفلاحي المغربي.

وأوضح حدان أن الدورة 16 للمعرض، التي انعقدت تحت شعار “المناخ والفلاحة: من أجل أنظمة إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”، عرفت مشاركة 1500 عارض من 70 دولة، و 45 وفداً أجنبياً، من بينهم 22 وزيراً، بالإضافة إلى منظمات دولية من قبيل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وقال “أنا فخور بشكل خاص بتسليط الضوء على إطلاق قطبنا “الفلاحي الرقمي” الجديد هذا العام، والذي انضاف إلى أحد عشر قطبا قائمًا، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحديث ورقمنة فلاحتنا”.

وأشار إلى أن مساحة المعرض امتدت على مساحة 12.4 هكتارًا، منها 11 هكتارًا مغطاة، وشهدت مشاركة أكثر من 500 تعاونية وأكثر من 200 من مربي المواشي، مما يؤكد على ثراء وتنوع العرض المقدم.

وأضاف “تميز قطب المنتجات المحلية بالفرادة، حيث سلط هذا القطب، الذي امتد على مساحة 16 ألف متر مربع وضم أكثر من 500 منصة، الضوء على تجمعات المنتجين، ومن ضمنهم تلك الموجودة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز”.

وعلى مستوى المعارف والابتكار، شهد المعرض تنظيم حوالي أربعين ندوة، أغنتها مناقشات ثرية حول موضوعات رئيسية مثل التغير المناخي، ورقمنة الفلاحة، وأهمية البحوث الفلاحية من أجل الاستدامة، الخ.