مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية:

طنجة- الميناء: 48 ملم

طنجة:26 ملم

الدار البيضاء: 11 ملم

سلا- تيط مليل والمحمدية: 9ملم

العرائش: 08 ملم

الرباط- الناظور- شفشاون: 04 ملم

الحسيمة- آسفي- بن سليمان: 03 ملم

النواصر- الجديدة- إفران: 02 ملم

أقل من ملمتر سُجّل بكل من فاس، تطوان، مكناس وسيدي سليمان.