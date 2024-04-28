مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية:
طنجة- الميناء: 48 ملم
طنجة:26 ملم
الدار البيضاء: 11 ملم
سلا- تيط مليل والمحمدية: 9ملم
العرائش: 08 ملم
الرباط- الناظور- شفشاون: 04 ملم
الحسيمة- آسفي- بن سليمان: 03 ملم
النواصر- الجديدة- إفران: 02 ملم
أقل من ملمتر سُجّل بكل من فاس، تطوان، مكناس وسيدي سليمان.
4 تعليقات
Tebarklah w lhemdolulah
الحمدلله على خيراته
اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض