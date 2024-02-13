البيضاء.. تلميذة تتهم مديرة مؤسسة تعليمية بالتحرش “فيديو”

هبة بريس - البيضاء

اهتزت مؤسسة تعليمية بمنطقة اسباتة بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، على وقع فضيحة أخلاقية.

وحسب تصريحات عدد من الشهود، لهبة بريس، فتعود تفاصيل الواقعة، الى إقدام تلميذة على اتهام المدير بالتحرش بها، أمام زميلاتها.

ووضعت التلميذة شكايتها ضد المدير، أمام المصالح المختصة، التي قامت بإيقاف المعني بالأمر، وباشرت التحقيق في الواقعة.

وفي نفس السياق، استغرب عدد من الأطر التربوية والإدارية، وممثلي جمعية الآباء بالمؤسسة، من الاتهام الموجه للمدير.

وأشاد الصرحون في حديثهم مع الجريدة، بأخلاق المدير وبتعامله المحترم والتزامه مع التلاميذ، مشككين في صحة أقوال التلميذة، ومطالبين الجهات المعنية بالسعي وراء الحقيقة الكاملة.

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