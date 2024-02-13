طنجة..اعتقال منقبين عن الكنوز قرب القرية الرياضية

2024-02-13 / 16:15
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هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت السلطات المحلية بمدينة طنجة ، اليوم الثلاثاء شخصين يشتبه قيامهما بعمليات حفر بغرض استخراج كنوز مزعومة قرب ملعب طنجة الكبير ( القرية الرياضية ).

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما الذين ينحدرون وزان وميدلت، في حالة تلبس من طرف دورية روتينية للسلطة المحلية بمحيط الملعب الكبير لطنجة .

وقد تم تسليم الموقوفين للمصالح الأمنية التي قامت بحجز أدوات الحفر كما تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات عملية الحفر ودوافعها .

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