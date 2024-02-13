طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات متفرقة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع في درجات الحرارة مع طقس حار نوعا ما إلى حار بالجنوب والمناطق الوسطى والسهول غرب الأطلس.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية على السهول الشمالية والوسطى، والسواحل الجنوبية، وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والريف.

ويرتقب تسجيل هبات رياح قوية مع هبوب رياح رملية بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و12 درجة بكل من السايس وسهول تادلة والسواحل و السهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 13 و20 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وجنوب طرفاية، وهائجا شمال طرفاية.

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