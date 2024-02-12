منتخب “النشامى” يحظى باستقبال الأبطال بعد عودته إلى الأردن

2024-02-12 / 21:38
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هبة بريس _ رياضة

حظي منتخب الأردن باستقبال الأبطال بعد عودته إلى العاصمة عمان قادما من العاصمة القطرية الدوحة، بعد إنجازه التاريخي في كأس آسيا، بحلوله وصيفا لقطر حاملة اللقب.

وحقق منتخب “النشامى” الأردني إنجازا تاريخيا غير مسبوق بعد وصوله إلى نهائي كأس آسيا 2023، وخسر فيه أمام نظيره القطري (1-3) يوم السبت الماضي.

واحتشد آلاف من الأردنيين في مطار الملكة علياء الدولي، لتحية “النشامى” واستقبالهم بالورود والأهازيج الوطنية.

وتقدم الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم نائب ملك الأردن، وبشر الخصاونة رئيس الوزراء، وفيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، وأحمد الصفدي رئيس البرلمان، ومحمد النابلسي وزير الشباب والرياضة، جموع المستقبلين لبعثة المنتخب في مطار الملكة علياء الدولي في عمان وسط حشود جماهيرية هتفت لمنتخب “النشامى”.

واستقل المنتخب حافلة مجهزة، جابت شوارع رئيسية في العاصمة الأردنية، وسط تفاعل شعبي كبير، قبل التوجه إلى استاد عمّان الدولي الذي شهد حضورا جماهيريا غفيرا لاستقبال “النشامى” وإقامة فعاليات رياضية وفنية وتراثية وتكريم اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والطبي.

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