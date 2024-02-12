تطور مفاجئ ..وزير الخارجية الاسباني يؤجل زيارته للجزائر

2024-02-12 / 21:07
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قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنه جرى تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى الجزائر التي كانت مقررة اليوم الإثنين “بهدف تفعيل العلاقات الثنائية بعد عامين من البرود”.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسبانية للصحفيين إن تأجيل الزيارة يأتي “لأسباب تتعلق بالأجندة الجزائرية” وذلك دون الكشف عن تفاصيل أخرى بخصوص دوافع التاجيل أو تحديد موعد آخر للزيارة .

وكان بيان رسمي للخارجية الإسبانية، قد أكد في وقت سابق أن خوسيه مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، سيقوم بزيارة إلى الجزائر يوم الاثنين 12 فبراير بدعوة من نظيره الجزائري أحمد عطاف بعدما وصلت العلاقات بين البلدين الى جمود جراء المواقف العدائية الدبلوماسية تجاه اعتراف مدريد بمغربية الصحراء .

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