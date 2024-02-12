صاعقة تقت..ل لاعبا إندونيسيا خلال مباراة ودية

2024-02-12 / 19:11
4

لقي لاعب كرة القدم الإندونيسي سبتيان، حتفه بعدما ضربته صاعقة رعدية خلال مباراة ودية، في ظل ظروف جوية سيئة شهدت سلسلة من موجات البرق والرعد، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووثق مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع، لحظات نزول الصاعقة الرعدية على اللاعب مباشرة خلال المباراة التي جمعت فريقه “سوبانغ” مع “إف إل أو” على ملعب سيليوانغي باندونغ في إندونيسيا.

ووفقا للمشاهد المتداول، فقد كان سبتيان البالغ من العمر 30 عاما يجري بالتوازي مع زميله في الفريق قبل أن تضربه الصاعقة بشكل مباشر وتتسبب في وفاته على الفور، وسط ذهول الحاضرين.

وقدم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم التعازي لذوي اللاعب ولفريقه، داعيا الأندية الإندونيسية إلى الالتزام بدقيقة حداد على روحه قبل بداية مباريات جميع المسابقات المحلية هذا الأسبوع

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مقت..ل قائد كتيبة و10 جنود إسرائيليين خلال الـ24 ساعة

مقت..ل قائد كتيبة و10 جنود إسرائيليين خلال الـ24 ساعة

2024-02-12 / 22:08
Photo of منتخب “النشامى” يحظى باستقبال الأبطال بعد عودته إلى الأردن

منتخب “النشامى” يحظى باستقبال الأبطال بعد عودته إلى الأردن

2024-02-12 / 21:38
Photo of بوركينا فاسو: الانسحاب من “سيدياو” سيمكن من توقيع اتفاقيات مستقلة

بوركينا فاسو: الانسحاب من “سيدياو” سيمكن من توقيع اتفاقيات…

2024-02-12 / 21:29
Photo of اعتقال متهم جديد ضمن شبكة الابتزاز والاتجار في الرضع بمستشفيات فاس

اعتقال متهم جديد ضمن شبكة الابتزاز والاتجار في الرضع…

2024-02-12 / 21:17
Photo of تطور مفاجئ ..وزير الخارجية الاسباني يؤجل زيارته للجزائر

تطور مفاجئ ..وزير الخارجية الاسباني يؤجل زيارته للجزائر

2024-02-12 / 21:07
Photo of طنجة..اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة والضرب والجرح

طنجة..اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة والضرب والجرح

2024-02-12 / 20:48
Photo of تونس.. معتقلون سياسيون في إضراب عن الطعام

تونس.. معتقلون سياسيون في إضراب عن الطعام

2024-02-12 / 20:22
Photo of واشنطن : لا نرى أن الغارات الإسرائيلية على رفح بداية هجوم شامل

واشنطن : لا نرى أن الغارات الإسرائيلية على رفح…

2024-02-12 / 19:59
Photo of المغرب يتفاعل بكل مسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

المغرب يتفاعل بكل مسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

2024-02-12 / 19:42
Photo of اسكتلندا: على بريطانيا “الشعور بالخزي” مما نشهده في غزة

اسكتلندا: على بريطانيا “الشعور بالخزي” مما نشهده في غزة

2024-02-12 / 19:23

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق