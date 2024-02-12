تفاصيل إحباط تهريب أزيد من 3 أطنان من المخدرات عبر ميناء طنجة

2024-02-12 / 10:04
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، يوم أمس الأحد، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة تتكون من ثلاثة أطنان و255 كيلوغرام من صفائح مخدر “الشيرا”.

وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات مخبأة بعناية داخل مقطورة شاحنة للنقل الدولي للبضائع، كانت تنقل شحنة من الأسماك وتستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة، وهو من جنسية مغربية ويبلغ من العمر 32 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكابه.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

2024-02-12 / 12:00
Photo of ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمراكش

ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمراكش

2024-02-12 / 11:33
Photo of إدارية فاس تحكم بأداء جماعة صفرو 506 مليون لفائدة شركة أوزون للنظافة

إدارية فاس تحكم بأداء جماعة صفرو 506 مليون لفائدة…

2024-02-12 / 09:48
Photo of مكناس.. إيقاف شخصين وحجز أزيد من 6 آلاف قرص مهلوس

مكناس.. إيقاف شخصين وحجز أزيد من 6 آلاف قرص…

2024-02-12 / 09:16
Photo of طقس الإثنين.. جو بارد وأمطار متفرقة بعدد من مناطق المملكة

طقس الإثنين.. جو بارد وأمطار متفرقة بعدد من مناطق…

2024-02-12 / 09:08
Photo of المغربية “بشرى كربوبي “حكم رابع في نهائي كأس أمم إفريقيا

المغربية “بشرى كربوبي “حكم رابع في نهائي كأس أمم…

2024-02-11 / 22:38
Photo of هل يوصل الهدف التاريخيّ ” زياش” الكوت ديفوار إلى الفوز باللقب ؟؟

هل يوصل الهدف التاريخيّ ” زياش” الكوت ديفوار إلى…

2024-02-11 / 22:36
Photo of حفيظ الدراجي وعقدته أمام الحكمة المغربية “بشرى كربوبي”

حفيظ الدراجي وعقدته أمام الحكمة المغربية “بشرى كربوبي”

2024-02-11 / 22:22
Photo of تخريب 5 سيارت في ليلة واحدة بأزرو

تخريب 5 سيارت في ليلة واحدة بأزرو

2024-02-11 / 22:17
Photo of نداء عاجل من مدينة واد زم..البحث عن متغيب من ذوي الاحتياجات الخاصة

نداء عاجل من مدينة واد زم..البحث عن متغيب من…

2024-02-11 / 21:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق