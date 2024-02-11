جنود الاحتلال يستولون على 54 مليون دولار من بنك في غزة

2024-02-11 / 13:55
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قالت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، إن قوة إسرائيلية استولت قبل أسبوع على مبلغ 200 مليون شيكل (54.29 مليون دولار) بعد اقتحامها “بنك فلسطين” في مدينة غزة.

ونقلا عن ضباط بالجيش لم تسمهم، أوضحت صحيفة “معاريف” أن “جنودا إسرائيليين كانوا في حي الرمال بقلب غزة، وخاطروا بحياتهم لانتزاع مئات الملايين من الشواكل التي كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية من بنك فلسطين” وفق زعمها.

وأضافت أن “الجنود استولوا على 200 مليون شيكل من بنك فلسطين كان من المقرر إرسالها إلى السلطة الفلسطينية في رام الله”.

وقال مسؤولون في جيش الاحتلال للصحيفة، إن عملية الاستيلاء على الأموال الفلسطينية وقعت بعدما تعرض جنود لإطلاق نار من قناص في محيط البنك، حيث وصلت القوة إلى البنك واقتحمته بعد ذلك.

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‫7 تعليقات

  6. سيستولوا على هذه المباليغ من أجل تغطية مصاريف إحرامهم ضد الفلسطينيين الأبرياء ولكن الله لا يضيعهم.

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