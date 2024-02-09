الجزائر تستجدي ودّ مدريد وتدعو وزير الخارجية الاسباني لزيارتها

2024-02-09 / 19:24
4
هبة بريس - الرباط

يبدو أن الجزائر قد انحنت صاغرة لاسبانيا بعدما قررت في وقت سابق قطع علاقاتها مع مدريد كما استدعت سفيرها وعلقت معها علاقتها الاقتصادية والدبلوماسية ، ردا على قرار اسبانيا الاعتراف بمغربية الصحراء وتأييد مقترح الحكم الذاتي بالاقليم الجنوبية للمملكة .

الجزائر وبعدما تكبدت خسائر اقتصادية فادحة بقرارها تجاه اسبانيا واتساع دائرة عزلتها الدولية والاقليمية، سارعت إلى دعوة وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لزيارتها يوم الإثنين 12 فبراير .

وحسب ما أفادت به اليوم الخارجية الإسبانية على موقعها الرسمي، فزيارة وزير الخارجية، الإتحاد الأوروبي والتعاون، ألباريس، تأتي تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، أحمد عطاف.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “بن الشرقي” يدعو الى التعبئة من اجل جاهزية مؤسسات الريادة الجديدة

“بن الشرقي” يدعو الى التعبئة من اجل جاهزية مؤسسات…

2024-02-09 / 19:46
Photo of شهر رمضان.. صديقي يؤكد وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار

شهر رمضان.. صديقي يؤكد وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار

2024-02-09 / 19:34
Photo of عبد اللطيف وهبي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب “البام “

عبد اللطيف وهبي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب “البام…

2024-02-09 / 19:18
Photo of بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وجنوب إسبانيا

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الرحلات البحرية بين طنجة…

2024-02-09 / 18:49
Photo of نيويورك.. وفد مغربي يشارك في جلسات الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة

نيويورك.. وفد مغربي يشارك في جلسات الاستماع البرلمانية للأمم…

2024-02-09 / 18:40
Photo of اجتماع للجنة اليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان

اجتماع للجنة اليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان

2024-02-09 / 18:30
Photo of تطوان: الرياح العاتية توقف حركة السير وتربك القطاعات الحيوية بالمدينة

تطوان: الرياح العاتية توقف حركة السير وتربك القطاعات الحيوية…

2024-02-09 / 16:55
Photo of عامل مكناس يجتمع مع ممثلي الهيئات المهنية للقطاع السياحي

عامل مكناس يجتمع مع ممثلي الهيئات المهنية للقطاع السياحي

2024-02-09 / 16:20
Photo of البحرية الملكية تنقذ 57 مرشحا للهجرة السرية بسواحل طرفاية

البحرية الملكية تنقذ 57 مرشحا للهجرة السرية بسواحل طرفاية

2024-02-09 / 16:10
Photo of سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شخصا للاعتقال ببركان

سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شخصا للاعتقال ببركان

2024-02-09 / 15:06

‫4 تعليقات

  2. يبدو أن الجزائر قد انحنت صاغرة لاسبانيا بعدما قررت في وقت سابق قطع علاقاتها مع مدريد

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق