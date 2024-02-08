بايتاس: الحكومة تحترم وتقدر مجهود البرلمان

2024-02-08 / 14:19
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هبة بريس - الرباط

دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على حصيلة الحكومة في البرلمان بغرفتيه.

وأكد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على أن الحكومة تحترم وتقدر المجهود الذي يقوم به البرلمان، وتتعاون معه في اطار ما هو منصوص عليه في الدستور وفي مختلف القرارات الصادرة عن المجلس و المحكمة الدستورية.

وسجل بايتاس، ارتفاع الأسئلة البرلمانية الموجهة للحكومة، مشيرا الى أن الأمر يرتبط بتحديات كبيرة جدا اجتماعية وبيئية وماهو مرتبط بالسقف اليومي للمواطنين، وكذا بسبب البرنامج الحكومي المهم.

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