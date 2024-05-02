بايتاس: “اتفاق أبريل” مكسب مهم وغير مسبوق

هبة بريس – الرباط

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اتفاق ابريل الموقع بين الحكومة والتمثيليات النقابية، بـ”المكسب المهم جدا”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن “اتفاق أبريل” اتفاق غير مسبوق بالنظر لقيمته المالية ولكونه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة الى منطق جديد يندرج ضمن التوجيهات الملكية.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذه الجولة الجديدة تندرج في اطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك، مسترسلا بالقول:” خرجنا من منطق الاجتماع في ماي والحديث والنقاش وانتظار السنة الموالية للتطبيق، الى مأسسة الحوار الاجتماعي”.

وشدد بايتاس، على أن هذه المأسسة اعتمدت على نقاش تجاوز الأرقام ووصل إلى إصلاح قضايا كبرى تم تأجيلها لسنوات، وترتكز جميعها على بناء ورش الدولة الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك.